РИМ, 9 фев — ПРАЙМ. Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Италию стоят в четыре — пять раз выше, чем российский трубопроводный ресурс, рассказал в беседе с РИА Новости посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов. Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

Он отмечал, что импорт российского сырья в Италию осуществлялся на стабильной, долгосрочной основе в течение десятков лет. Так, напомнил посол, в 2021 году объем поставок составил более 30 миллиардов кубометров газа, покрывавший 40 процентов потребления. Затем в рамках западных санкций импорт снизился более чем наполовину.

"Зачем, как у нас говорят, искать приключений на свою голову?" — прокомментировал дипломат решение итальянских властей отказаться от отечественного "голубого топлива".

По словам Разова, Риму пришлось компенсировать отсутствующие объемы ресурсами из Алжира, Азербайджана, Северной Европы и других стран, что, однако, не спасло Италию от роста энерготарифов и постепенного погружения в кризис.

"Мы, разумеется, искренне желаем итальянцам скорейшего преодоления трудностей в области энергообеспечения, но вопрос, стоило ли в угоду политическим соображениям ставить под удар свою экономику и благосостояние граждан, остается безответным (кстати, цена поставляемого в Италию сжиженного природного газа из США в 4-5 раз выше, чем трубопроводного российского)", — отметил Разов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.