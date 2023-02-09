МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства о ратификации соглашения, следует из документов ведомства. Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации ‎и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года", — говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания… проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", — сказано в документе.