Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа через Дальний Восток
Россия и Китай подписали межправсоглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства о ратификации соглашения, следует из документов ведомства.
"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года", — говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания… проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", — сказано в документе.
https://1prime.ru/gas/20230209/839744282.html
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