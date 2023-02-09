МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Посольство России в Греции не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках российского газа, напротив, они начали закупки российского СПГ, сообщил посол в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости. Эксперт назвал премьера Греции "королем газа без газа"

"Публично греческое руководство высказывается за полный отказ от российского газа, но когда у Греции появится такая возможность, сказать трудно", — заметил посол.

Маслов сослался на данные Национальной статистической службы Греции, согласно которым, в 2022 году природный газ, нефть и нефтепродукты оставались основными позициями греческого импорта из России.

Посол сообщил, что у "Газпром экспорта" действуют долгосрочные контракты на поставку российского газа с тремя греческими операторами и стороны свои контрактные обязательства выполняют в полном объеме.

"Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали. Напротив, в прошлом году Афины в дополнение к трубопроводному газу, поступающему по действующим контрактам, завозили еще и российский СПГ", — сказал дипломат.

На просьбу прокомментировать заявлениям премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, посол ответил, что необходимо уточнение, что имеется в виду. Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

"Собственный природный газ Греция не добывает, разработка месторождений здесь, как констатируют местные эксперты, находится в зачаточном состоянии", — сказал он.

По его словам, сейчас речь идет об идее превращения Греции в некий энергоузел, через который "правильный" газ будет транзитом поступать в страны Балкан и Восточной Европы, включая Украину.

"Прогнозировать сроки реализации подобных планов не берутся даже местные эксперты", — сказал Маслов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 12.00.