МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия уверена, что США столкнется с последствиями после публикации расследования американского журналиста о "Северных потоках", несмотря на отрицание со стороны Белого дома, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

Американский журналист Сеймур Херш в среду опубликовал статью, в которой заявил о размещении американцами взрывчатки на российских газопроводах в ходе учений НАТО Baltops и ее последующей активации норвежцами. По данным журналиста, президент США Джо Байден в течение девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности.

Как отметил Рябков, статья Херша подтвердила уже имевшиеся подозрения Москвы о причастности США и НАТО к диверсии.

"Очевидное и очень заметное стремление западников на протяжении всего времени после взрывов, что называется, заматывать вопрос о расследовании, спускать на тормозах и не допускать наших представителей к соответствующей работе, демагогическими заявлениями прикрываясь о том, что это слишком чувствительные сюжеты, — это тоже было явным признаком того, что дело нечисто", — сказал дипломат. Пентагон заявил о непричастности США к ЧП на "Северных потоках"

По его словам, на этом фоне Вашингтон, несмотря на опровержения официальных лиц, не может не столкнуться с последствиями.