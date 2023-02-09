МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия понимает, что создание газового хаба сейчас не стоит в числе приоритетов для Турции, но возможные сдвижки не повлияют на реализацию проекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Многоходовочка в действии: кого обогатят новые газовые хабы

"Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для турецкой республики. Мы к этому с пониманием относимся", — заявил он журналистам.

По словам представителя Кремля, последние события могут привести к задержкам в некоторых процессах, но не сорвут реализацию проекта.

В понедельник в Турции произошло несколько сильных землетрясений. ЧП привели к масштабным разрушениям и унесли жизни почти 13 тысяч человек. Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба

Песков выразил уверенность в том, что Анкара сможет справиться с бедой и восстановить разрушенные города. Москва окажет необходимую поддержку, добавил он.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре 2022 года обсудили идею создания газового хаба в Турции. Предполагалось, что объект сможет компенсировать поставки топлива в Европу после разрушения "Северного потока". Там же будут устанавливаться цены на газ.

Встреча стран-потребителей и поставщиков должна состояться в Стамбуле 14-15 февраля.