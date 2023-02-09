Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба
Песков: возможные задержки не повлияют на планы по созданию газового хаба в Турции
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия понимает, что создание газового хаба сейчас не стоит в числе приоритетов для Турции, но возможные сдвижки не повлияют на реализацию проекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для турецкой республики. Мы к этому с пониманием относимся", — заявил он журналистам.
По словам представителя Кремля, последние события могут привести к задержкам в некоторых процессах, но не сорвут реализацию проекта.
В понедельник в Турции произошло несколько сильных землетрясений. ЧП привели к масштабным разрушениям и унесли жизни почти 13 тысяч человек.
Песков выразил уверенность в том, что Анкара сможет справиться с бедой и восстановить разрушенные города. Москва окажет необходимую поддержку, добавил он.
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре 2022 года обсудили идею создания газового хаба в Турции. Предполагалось, что объект сможет компенсировать поставки топлива в Европу после разрушения "Северного потока". Там же будут устанавливаться цены на газ.
Встреча стран-потребителей и поставщиков должна состояться в Стамбуле 14-15 февраля.
https://1prime.ru/gas/20230209/839746360.html
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