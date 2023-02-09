МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Непопулярность на Западе расследования американского журналиста по "Северным потокам" не может не вызывать удивления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ООН высказались о расследовании подрыва на "Северных потоках"

Американский журналист Сеймур Херш в среду опубликовал статью, в которой заявил о размещении американцами взрывчатки на российских газопроводах в ходе учений НАТО Baltops и ее последующей активации норвежцами. По данным журналиста, президент США Джо Байден в течение девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности. Позднее Херш подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Конечно же, анализируя любые выступления в Соединенных Штатах и в Вашингтоне очень важно все-таки представителям СМИ — не только российским, но и зарубежным — обращать внимание на очень серьезную, ну, может быть в чем-то спорную, но публикацию господина Херша о предполагаемой причастности непосредственной линии Белого дома за организацию акта саботажа и террористических актов в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море", — сказал Песков журналистам.

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По его словам, работа Херша подчеркнула необходимость проведения международного расследования диверсии и последующего наказания виновных. Однако, отметил он, в данный момент наблюдаются попытки молчаливого сворачивания расследования.

Песков также добавил, что Москва уже озвучивала данные, которые доказывают причастность Вашингтона к терактам на газопроводах. Кроме того, российская сторона долгое время добивалась получения доступа к расследованию, но не получила доступ к делу.

Официальный представитель Кремля указал, что виновники в ЧП на "Северных потоках" могут совершить такой саботаж на другом объекте в любой точке мира.