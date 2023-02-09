Посол призвал не предсказывать итоги переговоров по газовому хабу
Посол Ерхов раскритиковал попытки предсказать итоги переговоров по газовому хабу в Турции
Читать 1prime.ru в
АНКАРА, 9 фев — ПРАЙМ. Переговоры о создании газового хаба в Турции продолжаются, не следует пытаться предугадать их исход, считает чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
"Переговоры, по сути, начались и было бы неправильно предвосхищать их исход", — заявил он агентству РИА Новости.
По мнению дипломата, говорить о каких-то конкретных решениях пока рано, формы и рамки проекта станут ясны позже. Сейчас важно поставить инициативу на "правильные рельсы", поскольку проект имеет долгосрочный характер и рассчитан на годы.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре прошлого года обсудили создание на турецкой территории хаба, который позволил бы перемесить экспорт газа с поврежденных в результате диверсии трубопроводов "Северного потока".
Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в связи с землетрясениями в Турции могут возникнуть некоторые задержки в процессах, но они не повлияют на реализацию проекта в целом.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00
https://1prime.ru/gas/20230209/839748773.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.