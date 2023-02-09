АНКАРА, 9 фев — ПРАЙМ. Переговоры о создании газового хаба в Турции продолжаются, не следует пытаться предугадать их исход, считает чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба

"Переговоры, по сути, начались и было бы неправильно предвосхищать их исход", — заявил он агентству РИА Новости.

По мнению дипломата, говорить о каких-то конкретных решениях пока рано, формы и рамки проекта станут ясны позже. Сейчас важно поставить инициативу на "правильные рельсы", поскольку проект имеет долгосрочный характер и рассчитан на годы.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре прошлого года обсудили создание на турецкой территории хаба, который позволил бы перемесить экспорт газа с поврежденных в результате диверсии трубопроводов "Северного потока". Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа через Дальний Восток

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в связи с землетрясениями в Турции могут возникнуть некоторые задержки в процессах, но они не повлияют на реализацию проекта в целом.

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