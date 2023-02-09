Норвегия ответила на данные о ее причастности к подрыву "Северных потоков"
МИД Норвегии назвал данные о причастности страны к "Северных потоков" "чушью"
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ЦЮРИХ, 9 фев — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало "чушью" Утверждения американского журналиста Сеймура Херша о причастности Норвегии к подрыву "Северных потоков" является "чушью", заявил МИД страны.
Херш в среду опубликовал статью, в которой заявил о размещении американцами взрывчатки на российских газопроводах в ходе учений НАТО Baltops и ее последующей активации норвежцами. Позднее журналист подтвердил РИА Новости эту информацию.
Норвежское министерство, комментируя статью, заявило, что "эти обвинения – чушь".
https://1prime.ru/gas/20230209/839749763.html
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