ЦЮРИХ, 9 фев — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало "чушью" Утверждения американского журналиста Сеймура Херша о причастности Норвегии к подрыву "Северных потоков" является "чушью", заявил МИД страны. Рябков заявил о последствиях для США после данных о "Северных потоках"

Херш в среду опубликовал статью, в которой заявил о размещении американцами взрывчатки на российских газопроводах в ходе учений НАТО Baltops и ее последующей активации норвежцами. Позднее журналист подтвердил РИА Новости эту информацию.

Норвежское министерство, комментируя статью, заявило, что "эти обвинения – чушь".