Бразилия ждет российские инвестиции в газовый сектор, заявил посол
Посол Соарес: Бразилия рассчитывает на серьезный рост присутствия "Газпрома" в стране
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна Соарес на выставке "Продэкспо".
"У нас есть новая правовая база для газового сектора Бразилии, мы ожидаем инвестиций от "Газпрома" в Бразилию, чтобы у нас было серьезное присутствие большой российской компании", — сказал он.
Согласно данным Национальной конфедерации промышленности Бразилии, благодаря новому закону инвестиции могут достичь около 29 миллиардов долларов к 2030 году.
https://1prime.ru/gas/20230209/839751799.html
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