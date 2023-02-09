МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна Соарес на выставке "Продэкспо". Посол призвал не предсказывать итоги переговоров по газовому хабу

"У нас есть новая правовая база для газового сектора Бразилии, мы ожидаем инвестиций от "Газпрома" в Бразилию, чтобы у нас было серьезное присутствие большой российской компании", — сказал он.

Согласно данным Национальной конфедерации промышленности Бразилии, благодаря новому закону инвестиции могут достичь около 29 миллиардов долларов к 2030 году.