МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В результате расследования взрывов на "Северных потоках" "концы должны остаться в воде", заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Норвегия ответила на данные о ее причастности к подрыву "Северных потоков"

Подрыв сразу двух российских газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. По данным оператора Nord Stream AG, диверсия привела к беспрецедентным разрушениях, сроки устранения которых назвать невозможно.

Причины повреждений расследует Евросоюз. Российский лидер Владимир Путин в октябре сообщал о допуске "Газпрома" к обследованию места происшествия и о соответствующем докладе главы компании Алексея Миллера.

"…расследование ведется таким образом, чтобы, действительно, концы в фигуральном и прямом смысле остались в воде. Вот, собственно, и вся забота об этом", — отметил Грушко в рамках дискуссии, организованной площадкой "Валдай".

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, такая позиция указывает на "политическую импотенцию" Европы и ее "неготовность отстаивать собственные глубинные, коренные интересы".