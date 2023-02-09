МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия не оставит историю с подрывом "Северных потоков" без последствий, могут быть приняты юридические или политические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в связи с публикацией расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к взрывам. Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности диверсии на "Северных потоках"

"Мы не оставим эту историю без последствий. Это могут быть и политические меры приняты, и юридические", — сказал он журналистам на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай", добавив, что Россия будет "добиваться того, чтобы ее допустили к расследованию".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об уверенности Москвы в том, что для США будут последствия после публикации расследования о причастности страны к диверсии на газопроводах "Северный поток".