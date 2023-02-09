МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американского журналиста Сеймура Херша нужно пригласить в Госдуму, чтобы обсудить его публикацию, при этом обсуждение может быть продолжено в рамках парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, заявил в четверг РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Журналист из США раскрыл, кто заложил взрывчатку под "Северные потоки"

"Это очень серьёзная информация, которая требует детального обсуждения. Считаю, что депутаты Государственной Думы могли бы официально пригласить Херша для более подробного доклада о его проделанной журналистской работе", — сказал он, добавив, что обсуждение темы могло бы состоятся на площадке уже созданной комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий США на Украине.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.