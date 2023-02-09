МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" заслуживает доверия, пишет газета Global Times. Журналист из США раскрыл, кто заложил взрывчатку под "Северные потоки"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

"С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия", — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что Херш зарекомендовал себя в качестве надежного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. При этом аналитики выражают обеспокоенность безопасностью Херша после публикации расследования.

Однако отмечается, что в отсутствие лица, отвечающего за международные споры, установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.