МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 1,2%, до 589,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,6 процента

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 599,1 доллара (+0,4%). Ценовой максимум, достигнутый на второй час торгов, составил 615,9 (+3,2%). Минимального значения цены достигли в районе 19.00 мск и составили 584,2 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 596,8 доллара за тысячу кубометров.

С 30 января эти котировки колебались в ценовом коридоре 600–680 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.