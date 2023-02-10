МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. За последствиями взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море ранним утром 26 сентября прошлого года наблюдал американский самолет-"разведчик" P-8A Poseidon, следует из данных Flightradar24. По мнению эксперта, данный полет является одним из подтверждений версии американского журналистам Сеймура Херша о причинах и обстоятельствах диверсии. Журналист из США раскрыл, кто заложил взрывчатку под "Северные потоки"

Согласно данным сейсмологов Швеции и Дании, опубликованным на следующий день после инцидента 26 сентября 2022 года, первый взрыв на подводном газопроводе "Северный поток" возле острова Борнхольм на Балтике произошел в 02:03 по летнему европейскому времени. В статье Херша, размещенной в открытом доступе 8 февраля, указывается, что взрывчатку заранее заложили американские военные под нити газопровода. Она была приведена в действие с помощью буя, сброшенного с самолета ВМС Норвегии, отмечается в статье.

В архиве полетов на Flightradar24 нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй, так как он, по всей видимости, выполнял полет с выключенным ответчиком. Однако на ресурсе сохранился трек полета американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, прибывшего в район инцидента ровно через час после взрыва.

Согласно записи ресурса, самолет США прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем "разведчик" заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

После этого американский Poseidon вернулся к острову Борнхольм и примерно в 04:45 по летнему европейскому времени сделал полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, американский разведчик постепенно снизился с высоты в 7 300 метров до 2 200 метров, после чего пропал с радара, выключив транспондер.

Как заявил РИА Новости военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, трек американского самолета с Flightradar24 подтверждает версию Херша.

По его словам, американский самолет в районе теракта зафиксировал выход потоков газа из разрушенного трубопровода и провел мониторинг района на предмет наличия-отсутствия в нем кораблей и подлодок, которые теоретически могли там оказаться и быть свидетелями произошедшего.

"Учитывая, что маршрут полета американского P-8A Poseidon был рассчитан с дозаправкой над Польшей и требовалась синхронизация всех этих моментов, можно утверждать, что его прибытие в назначенное время, сразу же после совершения теракта, говорит о запланированном заранее полете и, следовательно, является еще одним подтверждением выдвинутой американским журналистом Хершем версии причин и обстоятельств совершения данного теракта. Это лишний раз доказывает причастность официальных правительственных структур США к этой диверсии", — заявил эксперт.