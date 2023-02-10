МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) выглядит конкурентоспособным на растущем индийском газовом рынке и может занять на нём своё место, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В Индии обнаружили месторождения золота и лития

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году до 15% (сейчас — около 6%). Потребление голубого топлива в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ.

"Российский СПГ выглядит вполне конкурентоспособным на этом рынке и может занять на нём свое место", – отметил Галактионов.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон 6 февраля сообщал, что компания ведёт переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ на рынок Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн. Первую поставку СПГ ямальского завода в Индию "Новатэк" осуществил в 2018 году.