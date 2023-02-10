МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Завод сжижения природного газа Freeport LNG получил разрешение регулятора на погрузку на морские суда сжиженного природного газа (СПГ), который будет отправляться на экспорт после окончания ремонта на производстве, следует из сообщения S&P Global Commodity Insights. Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на рынке Индии

"Freeport получила разрешение на загрузку судов СПГ от Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC) 9 февраля, что обозначило для экспортера дальнейший прогресс в вводе в эксплуатацию, поскольку он работает над возобновлением обслуживания на заводе в Техасе", — сообщает агентство.

Компания ожидала частичного восстановления производства СПГ на заводе еще в середине декабря, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели. Теперь выход на стопроцентную загрузку предполагается в марте.

Разрешение позволит Freeport начать первоначальную загрузку с одного из причалов, но для полного возобновления коммерческой деятельности при этом требуется отдельное разрешение, также указывает агентство. FERC отмечает, что разрешение на погрузку не дает разрешения на ввод в эксплуатацию линий сжижения газа. Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

Разрешение на подачу природного газа на одну из трех линий сжижения завод также уже подал в FERC, сообщали СМИ в конце января.

По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки. А завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% такого экспорта.