МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Германия на уровне властей ведет переговоры с Оманом о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в попытках найти альтернативу газу из России, с учетом того что желаемых договорtнностей с Катаром пока достичь не удаtтся, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Freeport LNG получил разрешение на отгрузку сжиженного газа

"Германия и Оман ведут переговоры о подписании долгосрочного соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на срок не менее 10 лет, поскольку Берлин продолжает поиск альтернативы российским поставкам топлива", — передает агентство со слов источников.

По словам источников, соглашение предполагает объем поставок на уровне 0,5-1 миллиона тонн в год в течение 10 лет.

Источники также добавили, что в переговорах участвует компания Uniper, которая уже вела переговоры с Оманом о поставках аммиака.

"Германия уже несколько месяцев ведет переговоры с крупнейшим в мире производителем СПГ Катаром о дополнительных поставках, но переговоры затянулись. Доха предпочитает 20-летние контракты, что противоречит "климатическим целям" Берлина", — поясняет также агентство.