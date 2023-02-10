Германия пытается договориться о поставках СПГ из Омана, сообщил Reuters
Reuters: Германия и Оман обсуждают соглашение на поставку СПГ на срок не менее десяти лет
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Германия на уровне властей ведет переговоры с Оманом о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в попытках найти альтернативу газу из России, с учетом того что желаемых договорtнностей с Катаром пока достичь не удаtтся, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Германия и Оман ведут переговоры о подписании долгосрочного соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на срок не менее 10 лет, поскольку Берлин продолжает поиск альтернативы российским поставкам топлива", — передает агентство со слов источников.
По словам источников, соглашение предполагает объем поставок на уровне 0,5-1 миллиона тонн в год в течение 10 лет.
Источники также добавили, что в переговорах участвует компания Uniper, которая уже вела переговоры с Оманом о поставках аммиака.
"Германия уже несколько месяцев ведет переговоры с крупнейшим в мире производителем СПГ Катаром о дополнительных поставках, но переговоры затянулись. Доха предпочитает 20-летние контракты, что противоречит "климатическим целям" Берлина", — поясняет также агентство.
https://1prime.ru/gas/20230210/839760579.html
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