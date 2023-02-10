МИД Китая: США должны объясниться перед мировым сообществом за ситуацию с "Северными потоками"
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Если расследование американского журналиста Сеймура Херша о теракте на трубопроводах "Северного потока" соответствует действительности, Вашингтону нужно объясниться перед всем миром, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
"Мы обратили внимание на соответствующую публикацию", — подчеркнула она во время брифинга.
Дипломат отметила, что инцидент на газопроводе серьезно навредил глобальному энергорынку и окружающей среде. По словам Нин, если выводы Херша являются правдой, США придется ответить за случившиеся и объясниться перед мировым сообществом за такое "неприемлемое поведение".
Несколько ниток российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" оказались разрушены в результате взрывов, прогремевших 26 сентября. Эти магистрали прокачивали российский газ в Европу. В результате инцидента газопроводы получили масштабные повреждения, оператор Nord Stream AG не смог оценить сроки восстановления инфраструктуры.
Расследования показали, что причиной ЧП могла стать целенаправленная диверсия.
Ранее на этой неделе в открытом доступе появилась публикация журналиста Сеймура Херша, в которой говорится, что взрывчатку под трубопроводы могли заложить американские водолазы под видом учений НАТО еще летом 2022 года. Через три месяца взрывное устройство было активировано дистанционно из Норвегии, говорится в материалах.
https://1prime.ru/gas/20230210/839761564.html