МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Если расследование американского журналиста Сеймура Херша о теракте на трубопроводах "Северного потока" соответствует действительности, Вашингтону нужно объясниться перед всем миром, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

"Мы обратили внимание на соответствующую публикацию", — подчеркнула она во время брифинга.

Дипломат отметила, что инцидент на газопроводе серьезно навредил глобальному энергорынку и окружающей среде. По словам Нин, если выводы Херша являются правдой, США придется ответить за случившиеся и объясниться перед мировым сообществом за такое "неприемлемое поведение".

Несколько ниток российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" оказались разрушены в результате взрывов, прогремевших 26 сентября. Эти магистрали прокачивали российский газ в Европу. В результате инцидента газопроводы получили масштабные повреждения, оператор Nord Stream AG не смог оценить сроки восстановления инфраструктуры. Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

Расследования показали, что причиной ЧП могла стать целенаправленная диверсия.

Ранее на этой неделе в открытом доступе появилась публикация журналиста Сеймура Херша, в которой говорится, что взрывчатку под трубопроводы могли заложить американские водолазы под видом учений НАТО еще летом 2022 года. Через три месяца взрывное устройство было активировано дистанционно из Норвегии, говорится в материалах.