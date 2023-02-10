МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Отсутствие комментариев канцлера ФРГ Олафа Шольца по ситуации со взрывами на "Северных потоках" можно объяснить тем, что он был осведомлен о готовящихся терактах. Такое мнение высказал депутат Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра. Китай призвал США объясниться за теракт на "Северных потоках"

"Несомненно, немецкое правительство было заранее проинформировано американцами о саботаже", — заявил он агентству РИА Новости.

Кра считает такую версию единственным объяснением "неловкого молчания" канцлера Германии.

Представитель АдГ отметил, что теракт на российских газопроводах помог правительству ФРГ заглушить споры вокруг запуска "Северного потока – 2", а Шольц извлек из этого "мгновенную политическую выгоду": больше никаких вопросов по поводу "Северных потоков".

Политик также рассказал, что инцидент сильно ударил по немецкой экономике. Германия вложила значительные средства в проект, обещавший поставки дешевого газа, и потеряла их в результате взрывов. При этом правительство страны это "не волнует", а Шольц делает вид, что ничего не знает, заявил Кра. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

Говоря о диверсии на "Северных потоках", политик назвал очевидным тот факт, что за подрывом стояла "сильная государственная структура", предположительно из стран НАТО. Обвинения России в разрушении своих же газопроводов выглядят "смехотворно", добавил депутат.

Взрывы на нескольких нитках российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли 26 сентября 2022 года. Результаты расследований показали, что их причиной могла стать умышленная диверсия.

На этой неделе вышла публикация американского журналиста Сеймура Херша, в которой говорится, что взрывчатку под газопроводы могли заложить водолазы из США во время учений НАТО летом прошлого года, а спустя три месяца она была дистанционно активирована из Норвегии.

Канцлер ФРГ Шольц заявлял, что Берлин озвучит свои предположения по виновным в ЧП после того, как будут получены доказательства, и не станет заниматься спекуляциями на эту тему.