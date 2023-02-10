СТАМБУЛ, 10 фев — ПРАЙМ. Международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу отложили в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, рассказал РИА Новости источник в минэнерго страны. Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба

Мероприятие должно было пройти 14-15 февраля в Стамбуле. Новой датой встречи предварительно назначено 22 марта, добавил собеседник агентства.

Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре прошлого года обсудили создание газового хаба в Турции для перенаправления поставок с поврежденного взрывами "Северного потока". Предполагалось, что хаб также будет служить для установления цен на газ. "Газпром" обсудил сотрудничество с Минэнерго Казахстана и Узбекистана

На этой неделе в Турции произошло несколько сильных землетрясений, которые привели к масштабным разрушениям и унесли жизни более 18 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ЧП не повлияют на реализацию проекта в целом, но могут привести к задержкам в отдельных процессах.