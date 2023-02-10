Встречу по газовому хабу в Стамбуле перенесли на 22 марта, сообщил источник
Источник: встречу по газовому хабу перенесли на 22 марта из-за землетрясений в Турции
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СТАМБУЛ, 10 фев — ПРАЙМ. Международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу отложили в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, рассказал РИА Новости источник в минэнерго страны.
Мероприятие должно было пройти 14-15 февраля в Стамбуле. Новой датой встречи предварительно назначено 22 марта, добавил собеседник агентства.
Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре прошлого года обсудили создание газового хаба в Турции для перенаправления поставок с поврежденного взрывами "Северного потока". Предполагалось, что хаб также будет служить для установления цен на газ.
На этой неделе в Турции произошло несколько сильных землетрясений, которые привели к масштабным разрушениям и унесли жизни более 18 тысяч человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ЧП не повлияют на реализацию проекта в целом, но могут привести к задержкам в отдельных процессах.
https://1prime.ru/gas/20230210/839762570.html
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