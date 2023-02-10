ВЕНА, 10 фев — ПРАЙМ. Вене приходится платить втридорога за отказ от поставок российского газа, это противоречит логике, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский. В Европарламенте нашли замену российскому газу

"В стремлении вырваться из эфемерного российского газового "плена"… Вене приходится теперь платить буквально втридорога", — заявил он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Австрии дорого обходится поспешный перевод промышленности на "зеленые рельсы" и поиск новых источников поставок топлива. Властям приходится повсеместно призывать граждан к экономии, при этом австрийцы чувствуют удар по своим кошелькам, добавил Люблинский, отметив, что в стране растут цены на продукты и тарифы.

По мнению посла, сворачивание энергетического диалога с Москвой происходит вопреки логике, Вена забывает о "безупречном полувековом партнерстве" с Россией в газовой сфере. Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на рынке Индии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что страна нацелена на полный уход от закупок российского газа. Правительство приняло решение развивать производство собственного биогаза и запускать ускоренными темпами электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.