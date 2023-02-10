Вена платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол
Посол Любинский: Вена вопреки логике платит втридорога за отказ от российского газа
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ВЕНА, 10 фев — ПРАЙМ. Вене приходится платить втридорога за отказ от поставок российского газа, это противоречит логике, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
"В стремлении вырваться из эфемерного российского газового "плена"… Вене приходится теперь платить буквально втридорога", — заявил он в интервью РИА Новости.
Кроме того, Австрии дорого обходится поспешный перевод промышленности на "зеленые рельсы" и поиск новых источников поставок топлива. Властям приходится повсеместно призывать граждан к экономии, при этом австрийцы чувствуют удар по своим кошелькам, добавил Люблинский, отметив, что в стране растут цены на продукты и тарифы.
По мнению посла, сворачивание энергетического диалога с Москвой происходит вопреки логике, Вена забывает о "безупречном полувековом партнерстве" с Россией в газовой сфере.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что страна нацелена на полный уход от закупок российского газа. Правительство приняло решение развивать производство собственного биогаза и запускать ускоренными темпами электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20230210/839762958.html
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