МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе нацелены на недельное снижение. Мягкая погода ограничивает спрос, а крупный СПГ-терминал в США готовится к восстановлению поставок. Биржевые цены на газ в Европе слабо растут в пятницу

По итогам недели котировки фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF могут упасть примерно на 7%, хотя цены в пятницу растут на фоне перебоев с добычей в Норвегии. Прогнозируемое потепление и перспективы появления дополнительного предложения на рынке способствуют облегчению энергетического кризиса в Европе.

Компания Freeport сообщила клиентам о частичном возобновлении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Техасе с субботы, сообщают осведомленные источники. Терминал был приостановлен с июня из-за пожара. Для полного возобновления работы терминала нужно дальнейшее одобрение регулятора.

СПГ из США помог Европе восполнить потери поставок из России и нарастить запасы. Газохранилища в Европе заполнены на 68%, что значительно превышает среднее 5-летнее значение. На этом фоне цены на газ с начала года упали на 30%.

"Цены упали, поскольку премия за риск сократилась из-за высоких уровней заполненности хранилищ газа в ЕС, что связано с низким спросом и активным импортом СПГ", — отмечает Дипа Венкатесваран, аналитик Sanford C Bernstein & Co.

Чтобы нивелировать нехватку предложения, возникшую после сокращения поставок из России, Европе "нужно увеличить импорт СПГ сверх рекордных уровней 2022 года", добавила эксперт. По ее словам, Европа строит новые импортные СПГ-терминалы, а объем мощностей по регазификации к концу 2023 года может увеличиться на 19%.

Тем не менее рынок чувствителен к любым признакам сокращения предложения. Норвежская компания Gassco объявила о незапланированной приостановке добычи на крупном месторождении Тролль из-за проблем с переработкой. Ожидается, что перебои будут длиться до субботы, однако точная их продолжительность неизвестна.

Около 09.35 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 2,5%, по 54,05 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на газ в Великобритании также выросли в цене.