МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены на СПГ в Азии на рынке спот снизились на этой неделе, поскольку крупные запасы и прогнозы умеренной погоды ослабляют спрос. Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на рынке Индии

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в марте на этой неделе составила 17 долларов за млн БТЕ, что на 1,50 доллара, или 8,1%, ниже уровня предыдущей недели.

Средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в апреле составила 16,50 доллара за млн БТЕ.

"На этой неделе цены в Азии продолжили снижение на фоне ожиданий более мягкой погоды в Северо-Восточной Азии на следующей неделе и ввиду запасов СПГ, остающихся на весьма высоких уровнях для текущего времени года", — отмечает Райана Расиди, аналитик Kpler.

"Тем не менее спот-цены в Азии все-таки удерживают небольшую премию по отношению ценам в Европе, тогда как основную часть прошлого года СПГ в Азии торговался с дисконтом", — добавляет аналитик.

Как правило, СПГ на спот-рынке в Азии торгуется с премией по отношению к ценам на природный газ в Европе, однако в прошлом году на азиатском рынке спот преимущественно наблюдался дисконт. В конце декабря, после достижения рекордного максимума в августе 2022 года, спот-цены начали снижаться. С начала этого года они потеряли около 40% и сейчас находятся на минимуме с августа 2021 года.

Снижение цен подстегнуло покупки. Так, на этой неделе поставками интересовались тайская компания PTT, бангладешская RPGCL и китайская CNOOC.

В Японии, где до середины февраля ожидается похолодание с падением температур воздуха в Пекине ниже сезонной нормы, запасы газа остаются на приемлемом уровне, отметил Тобиас Дэвис из Tullett Prebon.

"Однако существенного роста импортного спроса на СПГ не ожидается", — добавил он.

В Европе же стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в марте 9 февраля составляла 15,209 доллара США за млн БТЕ, что на 1,475 доллара дешевле мартовских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, сообщают в S&P Global Commodity Insights.

В феврале-марте температуры воздуха, вероятно, будут превышать средние значения. Кроме того, промышленный спрос на газ остается ограниченным. Эти факторы будут способствовать тому, что с началом планового пополнения запасов в Европе в апреле их уровень будет схож с показателями 2020 года или даже немного выше, предполагает Сэмюель Гуд из Argus.

"Это будет идти вразрез с прошлогодней ситуацией, когда сильно истощившиеся запасы в конце зимнего сезона подстегнули летний спрос (в рамках пополнения газохранилищ)", — сказал он.

В четверг немецкая ассоциация операторов газохранилищ INES отвергла любую возможность нехватки газа этой зимой, сославшись на более слабый спрос и обильные запасы.

Тем не менее прокачка российского трубопроводного газа в Европу в этом году, вероятно, будет ниже уровней 2022 года. В связи с этим Европе "потребуется серьезно закупиться СПГ этим летом… Конкуренция (на СПГ-рынке) продолжится", считает Алекс Фроли, аналитик ICIS LNG.

Стоимость фрахта немного снизилась на этой неделе, отметила Элени Баломеноу, аналитик Spark Commodities. Так, стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу составила 54 500 долларов в день. Фрахт в тихоокеанском бассейне подешевел до 66 250 долларов в день.