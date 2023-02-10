МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ на NYMEX дорожают на фоне перспектив увеличения экспорта сжиженного природного газа и прогнозов более холодной погоды в конце февраля. Цены на газ в Европе растут из-за перебоев с добычей в Норвегии

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в США будут в основном выше нормы до 22 февраля (за исключением похолодания 17-18 февраля), однако после 24 февраля столбики термометров пойдут вниз.

Тем не менее аналитики отмечают, что более холодная, чем обычно, погода в конце февраля не приводит к столь же сильному увеличению спроса на газ, как при аналогичной погоде в конце января. Средняя 30-летняя температура воздуха в континентальных штатах США 25 января составляет примерно 3 градуса Цельсия, а 25 февраля — примерно 5 градусов Цельсия, согласно данным Refinitiv.

Кроме того, росту цен способствуют ожидания того, что поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в Техасе увеличатся в ближайшие недели.

Во Freeport сообщили о скором возобновлении подачи газа на одну из трех линий сжижения. В четверг федеральные регуляторы разрешили компании возобновить погрузку СПГ на суда, чтобы высвободить хранилища.

Тем не менее многие аналитики полагают, что терминал выйдет на полную мощность не раньше середины марта.

Около 14.19 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с повышением на 2,7 цента, или 1,1%, по 2,457 доллара за млн БТЕ. Ранее на этой неделе контракты закрывались на минимуме с декабря 2020 года.

Котировки природного газа могут прервать череду снижения по итогам семи недель подряд: с начала недели они выросли примерно на 2%.

Тем не менее за последние восемь недель цены на газ на NYMEX рухнули на рекордные 63%.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 119,8 млрд кубических футов в день против 125,4 млрд кубических футов в день из-за мягкой погоды, согласно оценкам Refinitiv. Однако через две недели спрос может подняться до 123,7 млрд кубических футов в день на фоне похолодания.