МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 2,5% и составили 600,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе растут из-за перебоев с добычей в Норвегии

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 596,2 доллара (+1,7%) за тысячу кубометров. Позднее, в 11.55 мск, был достигнут ценовой максимум в 609,8 доллара (+4%). Минимальное значение торгов пятницы составило 582,1 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 586,2 доллара за тысячу кубометров.

С 30 января эти котировки колеблются в ценовом коридоре 585–680 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.