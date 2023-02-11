МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Индия вряд ли увеличит потребление газа к 2030 году в 6 раз, до 310–320 миллиардов кубометров, как об этом сообщали власти страны, однако показатель может вырасти в 3,2 раза, до 212 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. В Индии обнаружили месторождения золота и лития

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, чтобы увеличить долю природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году в 2,5 раза, до 15%. Потребление голубого топлива в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ.

Тимонин отмечает, что в Индии действительно "крайне высокий потенциал" для увеличения потребления природного газа, Это обусловлено как оптимистичными перспективами экономического роста, так и низкой базой: в настоящее время доля голубого топлива в энергобалансе страны составляет лишь немногим более 6%. Основным же энергоресурсом в Индии с большим отрывом по-прежнему является уголь: на него приходится более половины первичного потребления и именно за счет его замещения в контексте государственной повестки декарбонизации может быть обеспечен кратный рост спроса на газ, уточняет собеседник агентства.

"Однако даже несмотря на эти факторы, рост потребления до 310–320 миллиардов кубометров с текущих 66 миллиардов кубометров представляется крайне амбициозной задачей. При выполнении новых государственных целей по увеличению доли газа в энергобалансе до 15%, а также при росте первичного потребления энергии на 34% относительно уровня 2021 года к 2030 году спрос может составить только 212 миллиардов кубометров", – отмечает Тимонин.

Сейчас Индия импортирует природный газ исключительно в виде СПГ, при этом крупнейшими поставщиками в связи с географической близостью региона являются страны Ближнего Востока, в первую очередь – Катар и ОАЭ, направившие в 2022 году 10,2 и 2,4 миллиона тонн (13,9 и 3,3 миллиарда кубометров), что составляет более 60% от общего объема импорта Индии. Третьим крупнейшим экспортером являются Соединенные Штаты с показателем в 2,2 миллиона тонн (3 миллиарда кубометров), добавляет аналитик компании.

Тимонин полагает, что в долгосрочной перспективе СПГ сохранит для страны роль ключевого источника природного газа, однако заявлен и ряд трубопроводных проектов, в том числе ТАПИ (строящийся по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и газопровод Иран-Пакистан-Индия. Потенциально возможны и своповые поставки трубопроводного газа из России в сотрудничестве с Китаем и Мьянмой, констатирует он.