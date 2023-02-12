МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Европейские страны в 2023 году могут закупить на 10–30 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем в 2022 году, увеличив импорт примерно на 7–20%, при этом за объемы придется бороться с азиатскими странами, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Германия пытается договориться о поставках СПГ из Омана, сообщил Reuters

Европа в целом нарастит импорт СПГ в 2023 году, так как выпадающие российские объемы (даже с учетом достигнутого в 2022 году снижения потребления на 12% от среднего уровня 2019–2021 годов, а также меньшей потребности в восполнении запасов газа в подземных хранилищах) необходимо чем-то замещать, а трубопроводные поставки из других стран этого обеспечить не смогут, объяснил эксперт.

"Суммарно по Европе (включая Великобританию, без Турции) можно ожидать прироста импорта СПГ к уровню 2022 года на величину от 10 до 30 миллиардов кубометров… Однако за эти объемы придется бороться с прогнозируемым ростом спроса в Азии", – отметил Колобанов. Импорт СПГ в Европу, включая Евросоюз и Великобританию, в 2022 году составил 149 миллиардов кубометров в регазифицированном виде, уточнил он.

Со стороны производителей СПГ также ожидается рост предложения в 2023 году на сопоставимые величины: повлияют выход из ремонта завода Freeport в США, запуск новых проектов в Конго, Сенегале/Мавритании и Индонезии, рассуждает аналитик.

При этом оценки требуемого объема СПГ очень разнятся в зависимости от прогнозируемых погодных условий (включая температуру и возможности вырабатывать электроэнергию от ВИЭ) и ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей, добавил собеседник агентства. Неопределенность, по его словам, также создает вопрос сохранения транзита российского газа через Украину.

Суммарный импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в Евросоюз по итогам 2022 года составил 360,1 миллиарда кубометров, что на 1,9% ниже, чем годом ранее (367,1 миллиарда кубометров), уточнил Колобанов. При этом европейские страны (без учета Великобритании) за год увеличили закупки СПГ почти на 70% – с 72,6 миллиарда кубометров в 2021 году до 123,2 миллиарда в 2022 году.