МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основная причина организации Вашингтоном диверсии на "Северных потоках" — это прежде всего нежелание допустить какое-либо продуктивное экономическое сотрудничество России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в своем комментарии газете "Известия". В Китае раскрыли "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

Политик выразил уверенность, что США действительно "делают что-то" или "могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения".

Бек также подчеркнул, что западные страны не хотят проводить открытое расследование диверсий на газопроводах, поскольку для них версия о том, что виновата в этом Россия, просто удобнее всего.

"Думаю, многие американские политики были против таких близких связей (между Россией и Германией — прим. ред.) по стратегическим причинам. У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и, несмотря ни на что, Германии пришлось подчиниться", — резюмировал евродепутат. "Профилактическая прививка". В США назван секрет стойкости экономики России

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Утечка газа тогда была обнаружена сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили на трубопровод дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех веток "Северного потока" в Балтийском море.