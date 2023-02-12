КАИР, 12 фев — ПРАЙМ. Новые месторождения газа в Восточном Средиземноморье смягчат дефицит газа в Европе, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе открытия шестой Международной нефтяной выставки и конференции EGYPS 2023. Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

"Восточно-средиземноморский газовый форум, наше сотрудничество с исследовательскими и геологоразведочными компаниями станут решающим элементом в том, чтобы на следующем этапе форум сыграл свою роль в смягчении последствий кризиса и спроса на газ в Европе", — сказал он.

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что газ c новых месторождений в Египте, Ливане и других соседних странах при доставке в Европу "уменьшит спрос, вызванный российско-украинским кризисом".

В июне прошлого года ЕС, Египет и Израиль подписали меморандум о поставках природного газа в Европу из Египта и Израиля через экспортную СПГ-инфраструктуру Египта. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в понедельник посетит Египет и обсудит ход работы по вопросу о поставках газа в Европу. Россия и Египет обсуждают переход на нацвалюты в торговле, рассказал посол

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива", с 2018 года страна отказалась от импорта газа. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума.

Итальянская нефтегазовая компания Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% — британской BP, 10% — эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочка" Eni). В середине января Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря.