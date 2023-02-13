МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Общий импорт трубопроводного газа в Европу на фоне сокращения поставок из России снизится более чем на 15%, до отметки не более 194 миллиардов кубометров, при этом увеличить закупки сырья не из РФ получится лишь на 3–3,5 миллиарда кубометров, прирост обеспечат Алжир и Азербайджан, следует из комментария РИА Новости заместителя директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова. В ЦСР проанализировали возможности Евросоюза по увеличению импорта СПГ

По трубе в ЕС и Великобританию в 2022 году было поставлено 230 миллиардов кубометров газа, в 2023 году ожидается не более 194 миллиардов (в том числе 30 миллиардов — из России), сказал аналитик.

"Совокупный прирост в 2023 году трубопроводных поставок газа в Европу от всех стран (не считая Россию) может составить не более 3–3,5 миллиарда кубометров", – отметил Колобанов.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСТАВОК "ГАЗПРОМА"

"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов. Китай призвал США объясниться за теракт на "Северных потоках"

Поставка из России трубопроводного газа только в Евросоюз в прошедшем году снизилась более чем наполовину − на 54,7%, с 151,5 миллиарда кубометров в 2021 году до 68,6 миллиарда кубометров в 2022 году, подсчитал аналитик.

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".

"Газпром" с начала текущего года перестал публиковать соответствующую статистику по экспорту.

РОСТ ПОСТАВОК НЕ ИЗ РОССИИ

Алжир в 2022 году поставил в Европу по трубопроводам, по разным оценкам, от 34 до 36 миллиардов кубометров, добавил эксперт. И хотя для поставок есть незагруженные трубопроводные мощности (в том числе проходящие по Марокко, которые не используются из-за конфликта между странами), в 2023 году определяющим фактором будет возможность добыть дополнительный объём газа, рассуждает собеседник агентства. Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба

"Например, несмотря на соглашение между Италией и Алжиром о существенном увеличении поставок с ноября 2022 года, до сих пор объём перекачки по трубопроводу TransMed не вырос. Реально в 2023 году можно рассчитывать на рост не более 2–3 миллиардов кубометров к уровню прошлого года", – отмечает Колобанов.

Азербайджан поставляет газ в Европу транзитом через Турцию. Объём поставок в прошлом году составил чуть более 11 миллиардов кубометров, а в 2023 году ожидается рост этого показателя примерно на 1 миллиард кубометров, уточняет эксперт.

СОХРАНЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ОБЪЁМОВ

Все страны Европы, включая Великобританию, в прошлом году получили больше всего газа по трубе из Норвегии – около 113 миллиардов кубометров, и в 2023 году, как полагает собеседник агентства, она собирается сохранить этот объём. Греческие компании начали закупать российский СПГ, заявил посол

Ливия поставила в Европу по трубопроводу в прошлом году меньше 3 миллиардов кубометров (при мощности трубы в 8 миллиардов кубометров). Однако эта величина постепенно снижается: в стране растёт внутреннее потребление. Итальянская компания Eni анонсировала крупный проект по увеличению добычи газа в Ливии, но ждать эффект от него можно не ранее 2026 года – в текущем году Ливия поставит по трубе в Европу всего 2–2,5 миллиарда кубометров, заключил Колобанов.