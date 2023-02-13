"Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 13 февраля
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 30,8 миллиона кубометров на 13 февраля
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 30,8 миллиона кубометров на 13 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка вновь отклонена, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 30,8 миллиона кубометров на 13 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
https://1prime.ru/gas/20230213/839784550.html
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