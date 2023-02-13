МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 30,8 миллиона кубометров на 13 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка вновь отклонена, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Сергей Куприянов. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 30,8 миллиона кубометров на 13 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.