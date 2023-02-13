РИМ, 13 фев — ПРАЙМ. Италия сможет в течение нынешнего года может отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов, следует из заявления министра по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

“В течение этого года мы избавимся от поставок газа из России… Начиная со следующего года мы сами сможем снабжать газом другие страны и вскоре превратимся в газовый хаб Европы, благодаря удвоению объема поставок через TAP (Трансадриатический газопровод из Азербайджана)", — заявил он в интервью газете il Messaggero перед визитом в Баку.

Ранее представители правительства заявляли, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.

По словам Урсо, в прошлом года доля газа из России на итальянском рынке уже сократилась до 16% с 40%. Эксперт спрогнозировал снижение закупок Европой трубопроводного газа

"Два регазификационных терминала СПГ (сжиженного природного газа — ред.) в Пьомбино и Равенне, которые будут введены в строй до лета, будут производить те самые 10 миллиардов кубометров газа в год, которые мы ввезли из России в прошлом году", — пояснил министр.

После начала российской военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе бывшего премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги, такие как введение новых мер экономии, и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей.