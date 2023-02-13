БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Потребление газа в Европейском союзе в октябре и ноябре 2022 года было на 25 процентов ниже по сравнению со средним значением за 2017-2021 годы, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Италия заявила о намерении стать европейским газовым хабом

"Потребление (природного газа — ред.) в октябре и ноябре было на 25% ниже среднего за 2017-2021 годы", — сказал он на пресс-конференции.