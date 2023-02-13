В ЕК рассказали о потреблении газа в Евросоюзе в октябре — ноябре
Еврокомиссар Джентилони: потребление газа в ЕС было на 25 процентов ниже среднего за пять лет
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Потребление газа в Европейском союзе в октябре и ноябре 2022 года было на 25 процентов ниже по сравнению со средним значением за 2017-2021 годы, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Потребление (природного газа — ред.) в октябре и ноябре было на 25% ниже среднего за 2017-2021 годы", — сказал он на пресс-конференции.
https://1prime.ru/gas/20230213/839786241.html
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