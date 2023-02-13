МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В Швейцарии по итогам прошлого месяца зафиксировали рост инфляции на 0,6 процента, при этом основным фактором роста показателя стало подорожание газа и электроэнергии, сообщило Федеральное статистическое управление страны. Еврокомиссия оценила экономические последствия от снижения цен на газ

Согласно информации на сайте ведомства, цены на газ выросли в январе на 40,3 процента в годовом выражении, а электричество подорожало на 25,5 процента.

На этом фоне индекс потребительских цен в том же месяце увеличился на 0,6 процента и достиг 105,0 пункта. "По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил +3,3%", — говорится в документе.

Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям ЕС, в том числе в области энергетики.

Ограничительные меры в отношении РФ были введены западными странами после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.