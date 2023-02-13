МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в 2022 году снизился 25,1%, до 184,4 миллиарда кубометров, поставки в Китай по "Силе Сибири" при этом выросли до рекордных 15,4 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Италия заявила о намерении стать европейским газовым хабом

"Экспорт снизился на 25,1%, до 184,4 миллиарда кубометров… В то же время в течение года активно наращивались поставки газа в КНР… Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" увеличились на 48% и достигли исторического максимума в 15,4 миллиарда кубометров", — говорится в статье.

Снижение экспорта, отмечает Новак, "связано с объективными причинами – отказом европейских стран от покупок российского газа, а также диверсиями на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Отмечается, что добыча газа в России в 2022 году составила 673,8 миллиарда кубометров.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году вырос на 7,9% и достиг 45,7 миллиарда кубометров, также говорится в материале.

"Мировой рынок газа становится максимально глобальным, поэтому в будущем в силу мобильности сжиженный газ станет все более востребованным", – отмечает Новак.

"Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания "Газпром" по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства "дальневосточного маршрута", а также магистрального газопровода "Сила Сибири 2", — сказал замглавы правительства. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

Вице-премьер добавил, что развитие этих проектов привлечет 4-5 триллиона рублей дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 триллиона рублей в смежные отрасли, то есть в металлургию, цементную отрасль, химическую промышленность и так далее.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. А в конце января Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по данному маршруту, документ еще предстоит ратифицировать.

Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".