БАКУ, 13 фев — ПРАЙМ. На строящейся новой ТЭС в Азербайджане расход условного топлива достаточно низок и это позволит сэкономить около одного миллиарда кубометров газа в год, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента одной из крупнейших тепловых электростанций страны. В ЕК рассказали о потреблении газа в Евросоюзе в октябре — ноябре

В Мингячевире — крупном городе на северо-западе Азербайджана в 275 километрах от Баку — в понедельник проходит церемония закладки фундамента новой электростанции мощностью 1280 мегаватт. По данным Минэнерго Азербайджана, новая электростанция будет сдана в эксплуатацию в 2025 году.

"На строящейся новой станции расход условного топлива достаточно низок, и это позволит сэкономить около 800 миллионов кубометров или 1 миллиард кубометров газа в год. Поскольку сегодня на европейском пространстве есть большой спрос на азербайджанский газ, то это в то же время станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы", — сказал Алиев.

Азербайджан впервые начал поставки газа в Европу (Италию, Грецию и Болгарию) 31 декабря 2020 года. Объем этих поставок в 2021 году составил 8,2 миллиарда кубометров газа. В 2022 году Азербайджан поставил в Европу 11,4 миллиарда кубометров газа. В текущем году объем экспорта газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 12 миллиардов кубометров.

Самая мощная ТЭС в Азербайджане была построена в 1981 году тоже на территории Мингячевирского района. Мощность только первого энергоблока этой ТЭС составляет 2400 мегаватт.