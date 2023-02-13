БЕРЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что его решение поддерживать строительство газопровода "Северный поток — 2" было ошибкой. В Европарламенте назвали мотивы диверсии на "Северных потоках"

Хойсген рассказал, что после аварии на АЭС в Фукусиме Германия хотела как можно скорее отказаться от атомной энергетики, при этом лучшим вариантом на пути от "атома" к "чистой" энергии был российский газ. Такого мнения придерживались как политики, так и сами немцы.

"Для меня не составляет проблемы признать задним числом, что это было неправильным решением", — сказал Хойсген, занимавший ранее пост советника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Кроме того, он рассказал, что уже тогда США выступали против реализации проекта. При этом глава Мюнхенской конференции не стал комментировать взрывы, произошедшие на трубопроводах 26 сентября. В Китае раскрыли "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"

"Северный поток – 2" — российский экспортный газопровод, тянущийся через Балтийское море в Германию. Состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство магистрали завершилось в сентябре 2021 года, обе нитки заполнили техническим газом и подготовили к прокачке. Однако ввести газопровод в эксплуатацию так и не удалось. В феврале 2022 года немецкое правительство приостановило сертификацию проекта, а США ввели санкции в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.