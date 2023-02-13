Евросоюз надеется на продолжение поставок СПГ через Египет
Еврокомиссар Симсон выразила надежду на сохранение поставок израильского СПГ через Египет
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду на то, что Египет сохранит высокие объемы поставок израильского СПГ в Европу, передает агентство Reuters со ссылкой на комиссара.
В июне прошлого года между ЕС, Израилем и Египтом был подписан трехсторонний меморандум, нацеленный на поддержание поставок израильского природного газа в Европу через экспортную СПГ-инфраструктуру Египта.
"Мы ожидаем, что с помощью этого меморандума Египет сможет сохранить относительно высокие объемы СПГ, которые он поставлял в Европу в прошлом году", — сказала Симсон агентству на энергетической конференции в Каире.
Еврокомиссар отметила, что в рамках меморандума не были зафиксированы конкретные объемы СПГ, которые Израиль должен поставлять. "Конечно, Израиль сам должен решать, какие объемы он готов экспортировать", — сказала она.
Весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, нацеленный на то, чтобы ЕС избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.
https://1prime.ru/gas/20230213/839789486.html
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