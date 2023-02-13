МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объем газа, поступающего по трубопроводам на экспортный завод компании Freeport LNG в Техасе, подскочил в понедельник примерно в 15 раз — до самого высокого уровня с момента закрытия предприятия из-за пожара в июне 2022 года, следует из сообщения агентства Reuters. Поставки газа по "Силе Сибири" достигли рекорда в 2022 году, заявил Новак

Взрыв и пожар на предприятии Freeport LNG произошли 8 июня 2022 года, после чего завод был остановлен на ремонт. Выход на стопроцентную загрузку предполагается в марте 2023 года.

"В понедельник поток газа достиг 0,5 миллиарда кубических футов в день, что выше среднего показателя с 26 января по 11 февраля всего в 34 миллиона кубических футов в день", — пишет агентство со ссылкой на данные Refinitiv, отмечая, что показатель находится на максимальном уровне с закрытия завода в июне 2022 года.

Согласно данным, в пятницу на предприятие прибыло первое с момента закрытия судно СПГ. Танкер, который сейчас уже направляется к Суэцкому каналу в Египте, забрал СПГ, чтобы освободить место в резервуарах для хранения нового сжиженного газа, который, как ожидается, будет произведен после того, как компания начнет подавать сырьевой газ на технологическую линию №3. В пятницу агентство S&P Global Commodity Insights сообщило, что Freeport LNG получил разрешение регулятора на погрузку на морские суда СПГ.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.