БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Следующей зимой ЕС может столкнуться с резким ростом биржевых цен на газ ввиду возможного дефицита, сообщила Европейская комиссия в своем зимнем экономическом прогнозе. Еврокомиссия оценила экономические последствия от снижения цен на газ

Как отмечается в документе, к концу января 2023 года бенчмарк крупнейшего в Европе хаба TTF упал практически в шесть раз относительно максимума, достигнутого в августе 2022 года. Он составил примерно до 55 евро за МВт.ч или 569 евро за тысячу кубических метров газа.

Если судить по фьючерсным контрактам, стоимость топлива на TTF до конца следующего года останется в диапазоне от 55 до 70 евро за МВт.ч (569-724 евро за тысячу кубов). Это в среднем на 57% и 42% ниже предположений, которые ЕК делала в прошлом, осеннем, прогнозе на 2023 и 2024 годы соответственно.

Несмотря на это, цены на газ все еще более чем втрое превышают отметки 2019 года, отмечается в материалах. Кроме того, волатильность, вызванная геополитическими кризисами, может привести к очередному всплеску цен, говорится в документе.

"Нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году, особенно сейчас, когда импорт СПГ стал основным источником природного газа для ЕС", — предупреждает ЕК.

Добавляется, что более активное восстановление спроса на топливо в КНР может усилить глобальный спрос на сжиженный природный газ, из-за чего заполнение хранилищ летом обойдется Европе дороже.

"Риски нехватки газа зимой 2023-2024 годов пока не могут быть рассеяны", — сообщается в прогнозе.