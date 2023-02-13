БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Трубопроводный газ из России покрывал около 7,5% общего импорта "голубого топлива" Евросоюзом в первые пять недель текущего года, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. Эксперты спрогнозировали эффект от ограничения "налоговой" скидки на Urals

"В первые пять недель 2023 года трубопроводный газ из России составлял около 7,5% общего импорта газа Евросоюзом против 37% в среднем в 2021 году в этом же периоде", — сказал он.

Еврокомиссия (ЕК) намерена запустить механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза не позднее конца текущего квартала, также рассказал он.

"Мы намерены запустить инструмент совместных закупок не позднее конца текущего квартала, чтобы поддержать наполнение хранилища перед следующим отопительным сезоном", — сообщил он.

ВОЗМОЖНЫЙ ДЕФИЦИТ ПОСТАВОК

Еврокомиссия (ЕК) не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

"Недостаток поставок может вновь возникнуть в ближайшие месяцы", — отметил он.

Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.