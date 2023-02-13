Из-за разрыва газопровода под Ярославлем произошло возгорание
Из-за разрыва газопровода под Ярославлем произошло возгорание, пострадавших нет
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Возгорание произошло из-за разрыва газопровода в Ярославской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись из Ярославской области, по которой можно предположить взрыв и возгорание на дальнем плане.
"Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к моменту приезда пожарных горения уже не было. "Пострадавших нет", — подчеркнул представитель МЧС.
https://1prime.ru/gas/20230213/839792064.html
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