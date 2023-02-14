МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на фоне успешного прохождения отопительного сезона благодаря теплой ветреной погоде и достаточным запасам голубого топлива в подземных хранилищах, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Биржевые цены на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в ходе торгов понедельника снижались более чем на 4%, до 570 долларов за тысячу кубометров.

"Котировки газа снижаются на фоне успешного прохождения отопительного сезона. Благодаря теплой ветреной погоде европейские потребители нуждаются в газе меньше обычного, и заполненность европейских подземных хранилищах газа остается на высоких уровнях", – отмечает Галактионов.

Кроме того, перезапуск крупного американского завода Freeport LNG, наряду с запасами в ПХГ, заметно уменьшают риск повышенного спроса в летний период и снижают прогнозные цены, добавляет собеседник агентства.

"Риски перебоев с поставками по-прежнему есть, но они отодвинулись на отопительный сезон 2023–2024, оставляя ЕС время для подготовки", – заключает эксперт.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.