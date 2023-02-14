МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Названы факторы снижения цены на газ в Европе

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.

"Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объемов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии", — сказал дипломат, комментируя то, что София перестала получать российский газ из-за отказа платить за поставки в рублях.

Пилипсон отметил, что предложенный Россией в апреле алгоритм внесения платежей прозрачен, прост и надежен, многие европейские компании успешно им пользуются.

"Сожалеем, что болгарское руководство пошло по другому пути", — добавил он.

"При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что "российский" газ в страну больше не идет, а поступает тот же "турецкий", то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков", — подчеркнул Пилипсон.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.