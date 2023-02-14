МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Создание газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Эксперт рассказал о пользе скидок на российскую нефть

"Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки", — сказал он.

Президенты России и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.