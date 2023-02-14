МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Компания "Черноморнефтегаз" планирует пробурить на Западно-Октябрьском месторождении в Крыму три новые эксплуатационные скважины, сообщается в пресс-релизе Главгосэкспертизы. Правительству нужно оказать помощь туротрасли Крыма, считает эксперт

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Республики Крым… "Черноморнефтегаз" планирует вернуть (Западно-Октябрьское – ред.) месторождение к жизни, пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в России могут создать госпрограмму развития рынка топлива на 2024-2030 годы: меры по стимулированию роста потребления энергоресурсов в стране необходимы на фоне снижения объемов поставок топлива в европейские страны.

Продолжаются работы по поддержанию и повышению объемов добычи энергоресурсов в России, в частности планируется развивать добычу в Крыму: на шельфе полуострова, как и в Черном море, сосредоточены большие запасы нефти и газа. Сделать это можно в том числе за счет запуска новых и перезапуска ранее действующих, все еще перспективных участков. Так, Западно-Октябрьское месторождение обнаружили в 1957-1958 годах, исследовательско-промышленную разработку проводили до середины 1980-х годов, после чего прекратили эксплуатацию из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления, уточняется в сообщении. В Крыму оценили стоимость национализированных украинских активов

Эксперты Главгосэкспертизы рассмотрели проектную документацию, согласно которой запланировано обустройство эксплуатационных скважин с набором прискважинных сооружений и другие необходимые работы.

"Трассы трубопроводов расположены вдали от объектов инфраструктуры. Основным критерием выбора трасс трубопроводов для освоения Западно-Октябрьского месторождения в Крыму служили минимизация ущерба окружающей среде и обеспечение высокой эксплуатационной надежности", — отметил выпускающий эксперт по объекту, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала Главгосэкспертизы Алексей Гринин, слова которого приводятся в сообщении.

Генеральный проектировщик – ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект".