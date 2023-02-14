МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европу вряд ли ждет дефицит газа в ближайшие месяцы, но ситуация может стать напряженной во втором полугодии, если экономика Китая продолжит восстанавливаться, прокомментировали РИА Новости эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ). В МИД рассказали о последствиях создания газового хаба в Турции

Еврокомиссия в понедельник сообщила, что не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы. Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.

"Мы не ожидаем появления дефицита газа непосредственно в ближайшие месяцы, но ситуация может стать более напряженной во втором полугодии, если экономика Китая продолжит восстанавливаться, и китайские компании перестанут перепродавать свой СПГ, получаемый по долгосрочным контрактам, в Европу, как это происходило в 2022 году", — считают эксперты ЦРЭ.

По их мнению, к середине лета Евросоюзу предстоит интенсифицировать закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). При этом пока не ясно, на какой объем СПГ в этом году смогут рассчитывать европейские страны.

"Что касается совместных закупок газа, то этот инструмент до сих пор был непопулярным. Сейчас рынок продавца на рынке газа, и простое "объединение" нескольких покупателей не может это изменить. Но совместные закупки могут иметь смысл для совсем небольших стран с общей приемной инфраструктурой СПГ, например, для Литвы и Латвии, или для Финляндии и Эстонии", — заключают эксперты.