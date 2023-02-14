Комитет ГД готовит обращение к ООН о расследование по "Северным потокам"
Слуцкий: комитет ГД готовит призыв к ООН о расследовании диверсии на "Северном потоке — 2"
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы подготовит проект заявления с призывом к ООН инициировать расследование диверсии на "Северном потоке 2", заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"Комитет Госдумы по международным делам готовит проект отдельного заявления Государственной Думы, в котором намерены призвать, в первую очередь ООН, инициировать расследование, дать правовую оценку чудовищной диверсии на трубопроводах СП-2 и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — отметил он в телеграм, выразив надежду на скорейшее принятие документа.
Ранее Слуцкий сообщал, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о роли США и НАТО в подрыве "Северных потоков" должна стать поводом для независимого международного расследования происшествия.
https://1prime.ru/gas/20230214/839800198.html
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