МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы подготовит проект заявления с призывом к ООН инициировать расследование диверсии на "Северном потоке 2", заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Глава Мюнхенской конференции пересмотрел позицию по "Северному потоку — 2"

"Комитет Госдумы по международным делам готовит проект отдельного заявления Государственной Думы, в котором намерены призвать, в первую очередь ООН, инициировать расследование, дать правовую оценку чудовищной диверсии на трубопроводах СП-2 и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — отметил он в телеграм, выразив надежду на скорейшее принятие документа.

Ранее Слуцкий сообщал, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о роли США и НАТО в подрыве "Северных потоков" должна стать поводом для независимого международного расследования происшествия.