ВАРШАВА, 14 фев — ПРАЙМ. Топливный концерн Orlen обнаружил дополнительные 500 миллионов кубометров газа на месторождении Ястшембец в Люблинском воеводстве Польши, говорится в сообщении компании. В Польше заявили, что разочарованы новым пакетом антироссийских санкций

Польша за счет экспорта и собственной добычи потребляет в общей сложности около 20 миллиардов кубометров газа в год.

"Поисковые работы, проведенные PKN Orlen, подтвердили дополнительные 500 миллионов кубометров природного газа на месторождении Ястшембец в окрестностях Билгорая. Таким образом, добываемые запасы месторождения увеличились до 700 миллионов кубометров. По словам специалистов компании, они могут быть еще больше, что, как ожидается, подтвердят последующие поисковые работы на этом месторождении", — говорится в сообщении.

Председатель правления Orlen Даниель Обайтек считает, что в ближайшие годы Польша сможет обеспечивать за счет собственной добычи примерно 20% своего спроса на природный газ.

"Национальные ресурсы природного газа, наряду с поставками через Baltic Pipe и СПГ-терминал в Свиноуйсьце, являются важным элементом системы энергетической безопасности Польши. Дальнейшие открытия источников сырья на местных месторождениях позволят Orlen Group в ближайшие годы поддерживать собственную добычу газа на уровне, близком к 20% годового спроса на это топливо в нашей стране", — цитирует Обайтека пресс-служба компании.